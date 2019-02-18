Трамп побоюється, що військові Венесуели підтримають Мадуро

"Сполучені Штати знають, де військові чиновники з Венесуели та їхні сім'ї ховають гроші по всьому світі", - говорять у Білому дому, описуючи, що Трамп повідомить за кілька годин.

Білий дім опублікував пункти з виступу Трампа, який він оголосить у Міжнародному університеті Флориди (Майамі) пізніше цього дня. Президент США заявить, що венесуельські військові мусять впустити гуманітарну допомогу до країни.

Також Трамп запропонує сильну підтримку голові Національної Асамблеї Хуану Гуайдо, якого Сполучені Штати вважають легітимним президентом Венесуели.

Президент США заявить, що нинішній шлях до демократії є незворотнім для Венесуели, і що "у венесуельських військових чиновників є чіткий вибір - працювати для демократії, для свого майбутнього і майбутнього своїх сімей".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який Сполучені Штати не визнають легітимним, відмовляється пускати гуманітарну допомогу, яка накопичилась в колумбійському прикордонному місті Кукута.

Гуайдо заявив, що 18 лютого оголосить деталі того, як він планує отримати допомогу з Колумбії, Бразилії та Кюрасао, незважаючи на протидію Мадуро.

"Військові та сили безпеки повинні прислухатися до президента Гуайдо і впустити гуманітарну допомогу до Венесуели", - заявив Білий дім, посилаючись на майбутню промову Трампа.

Трамп також вважає, що Венесуела не повинна бути "маріонетковою державою" Куби, і що мирний перехід до демократії у Венесуелі сприятиме просуванню демократії в Нікарагуа і на Кубі.

Нагадаємо, внутрішньополітична криза в Венесуелі може бути подолана декількома способами. Таку думку раніше висловив президент США Дональд Трамп.