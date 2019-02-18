Трамп опасается, что военные Венесуэлы поддержат Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявит в своем выступлении в понедельник, 18 февраля, что военные чиновники Венесуэлы должны "работать в направлении демократии" или рискуют потерять все, что имеют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Соединенные Штаты знают, где военные чиновники из Венесуэлы и их семьи прячут деньги по всему миру", - говорят в Белый дом, описывая, что Трамп сообщит через несколько часов.
Белый дом опубликовал пункты из выступления Трампа, которые он объявит в Международном университете Флориды (Майами) позже сегодня. Президент США заявит, что венесуэльские военные должны впустить гуманитарную помощь в страну.
Трамп предложит сильную поддержку главе Национальной Ассамблеи Хуану Гуайдо, которого Соединенные Штаты считают легитимным президентом Венесуэлы.
Президент США заявит, что нынешний путь к демократии необратим для Венесуэлы, и что "у венесуэльских военных чиновников есть четкий выбор - работать для демократии, для своего будущего и будущего своих семей".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого Соединенные Штаты не признают легитимным, отказывается пускать гуманитарную помощь, которая накопилась в колумбийском приграничном городе Кукута.
Гуайдо заявил, что 18 февраля объявит детали того, как он планирует получить помощь из Колумбии, Бразилии и Кюрасао, несмотря на противодействие Мадуро.
"Военные и силы безопасности должны прислушиваться к президенту Гуайдо и впустить гуманитарную помощь в Венесуэлу", - заявил Белый дом, ссылаясь на будущую речь Трампа.
Трамп также считает, что Венесуэла не должна быть "марионеточным государством" Кубы, и мирный переход к демократии в Венесуэле будет способствовать продвижению демократии в Никарагуа и на Кубе.
Напомним, внутриполитический кризис в Венесуэле может быть преодолен несколькими способами. Такое мнение ранее выразил президент США Дональд Трамп.