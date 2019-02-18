Трамп опасается, что военные Венесуэлы поддержат Мадуро

"Соединенные Штаты знают, где военные чиновники из Венесуэлы и их семьи прячут деньги по всему миру", - говорят в Белый дом, описывая, что Трамп сообщит через несколько часов.

Белый дом опубликовал пункты из выступления Трампа, которые он объявит в Международном университете Флориды (Майами) позже сегодня. Президент США заявит, что венесуэльские военные должны впустить гуманитарную помощь в страну.

Трамп предложит сильную поддержку главе Национальной Ассамблеи Хуану Гуайдо, которого Соединенные Штаты считают легитимным президентом Венесуэлы.

Президент США заявит, что нынешний путь к демократии необратим для Венесуэлы, и что "у венесуэльских военных чиновников есть четкий выбор - работать для демократии, для своего будущего и будущего своих семей".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого Соединенные Штаты не признают легитимным, отказывается пускать гуманитарную помощь, которая накопилась в колумбийском приграничном городе Кукута.

Гуайдо заявил, что 18 февраля объявит детали того, как он планирует получить помощь из Колумбии, Бразилии и Кюрасао, несмотря на противодействие Мадуро.

"Военные и силы безопасности должны прислушиваться к президенту Гуайдо и впустить гуманитарную помощь в Венесуэлу", - заявил Белый дом, ссылаясь на будущую речь Трампа.

Трамп также считает, что Венесуэла не должна быть "марионеточным государством" Кубы, и мирный переход к демократии в Венесуэле будет способствовать продвижению демократии в Никарагуа и на Кубе.

Напомним, внутриполитический кризис в Венесуэле может быть преодолен несколькими способами. Такое мнение ранее выразил президент США Дональд Трамп.