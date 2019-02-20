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Мадуро закликав Гуайдо оголосити позачергові вибори в парламент

Мадуро закликав Гуайдо оголосити позачергові вибори в парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував лідеру опозиції країни Хуану Гуайдо, який проголосив себе главою держави, оголосити вибори в парламент. Про це він заявив у вівторок під час свого виступу перед випускниками медичного університету. Трансляція велася в Twitter, передає УНН.

"Чому він не оголосить вибори, щоб його змістили з допомогою голосування народу? Нехай цей клоун, що призначив себе (президентом) ініціює вибори, щоб його скинули голосуванням", - заявив Мадуро.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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