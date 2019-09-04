Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства Николаса Мадуро.
"Я принял решение провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.
Напомним, глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что ВМС США в случае получения приказа смогут осуществить операцию против Венесуэлы.
"ВМС США - самые мощные в мире, - заявил он. - Если будет принято политическое решение использовать ВМС, то я уверен, что мы сможем сделать то, что нужно".