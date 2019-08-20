Американський адмірал вважає, що ВМС США здатні провести операцію проти Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Глава Південного командування Збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив, що ВМС США в разі отримання наказу зможуть здійснити операцію проти Венесуели. Про це повідомило в понеділок інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на слова адмірала, вимовлені в бесіді з невеликою групою журналістів в Ріо-де-Жанейро, передає УНН.
“ВМС США — найпотужніші в світі, — заявив він. — Якщо буде прийнято політичне рішення використовувати ВМС, то я впевнений, що ми зможемо зробити те, що потрібно”.
Як відзначило агентство Bloomberg, адмірал Фоллер не уточнив, які саме заходи США планують відносно Венесуели. При цьому він зазначив, що Венесуела — “добре озброєна країна” і що США постійно оцінюють стан боєготовності її Збройних Сил. Він додав, що військово-морські маневри UNITAS за участю США “стануть сигналом” уряду Венесуели.
У почалися в понеділок біля узбережжя Бразилії військово-морських маневрах UNITAS LX беруть участь в цілому 3,1 тис. військовослужбовців з США, Бразилії, Аргентини, Чилі, Колумбії, Еквадору, Великої Британії, Японії, Мексики, Панами, Парагваю, Перу і Португалії.
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Політична криза в Венесуелі загострився 23 січня, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших країн. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипвідносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба і Нікарагуа.
Нагадаємо, 5 серпня Трамп підписав указ про повне блокування власності уряду Венесуели в американській юрисдикції і заборону на будь-який надання йому фінансових коштів, товарів і послуг. Міністерство фінансів США пояснило, що санкції не забороняють надання гуманітарної допомоги Боліваріанської Республіці. У МЗС Венесуели назвали нові обмежувальні заходи “незаконними актами економічного тероризму” щодо народу країни.