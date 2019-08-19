Трамп неодноразово пропонував радникам розпочати морську блокаду Венесуели - ЗМІ

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп пропонував американським чиновникам, які відповідають за національну безпеку, розпочати морську блокаду Венесуели, розмістивши кораблі уздовж її берегів, з метою блокувати поставки товарів в країну і з неї. Про це повідомив у неділю портал Axios з посиланням на п’ять діючих і колишніх представників адміністрації США, передає УНН.