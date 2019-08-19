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Трамп неодноразово пропонував радникам розпочати морську блокаду Венесуели - ЗМІ

Трамп неодноразово пропонував радникам розпочати морську блокаду Венесуели - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп пропонував американським чиновникам, які відповідають за національну безпеку, розпочати морську блокаду Венесуели, розмістивши кораблі уздовж її берегів, з метою блокувати поставки товарів в країну і з неї. Про це повідомив у неділю портал Axios з посиланням на п’ять діючих і колишніх представників адміністрації США, передає УНН.

За даними видання, Трамп періодично озвучував цю ідею на протязі півтора року і останній раз зробив це кілька тижнів тому. Співрозмовники відзначили, що Міністерство оборони США не сприйняло ці обговорення всерйоз частково через те, що реалізація даної пропозиції непрактична, не має під собою законодавчого підґрунтя і буде споживати дуже багато ресурсів ВМС США.

“Він просто буквально сказав, що ми повинні розмістити там кораблі і провести морську блокаду”, — заявив один з джерел видання.

Портал відзначає, що Трамп і публічно згадував про можливу морську блокаду Венесуели, однак не вдавався в подробиці. У зв’язку із заявами американського лідера постпред Венесуели при ООН Самуель Монкада на початку серпня закликав Раду Безпеки протистояти даним намірам Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, 5 серпня Трамп підписав указ про повне блокування власності уряду Венесуели в американській юрисдикції і заборону на будь-який надання йому фінансових коштів, товарів і послуг. Міністерство фінансів США пояснило, що санкції не забороняють надання гуманітарної допомоги Боліваріанської Республіці. У МЗС Венесуели назвали нові обмежувальні заходи “незаконними актами економічного тероризму” щодо народу країни.

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