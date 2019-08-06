Трамп ввів санкції проти активів влади Венесуели в США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ про нові санкції проти Венесуели, що мають на увазі блокування активів уряду цієї країни, говориться в повідомленні, поширеному прес-службою Білого дому, інформує УНН.
"Все майно і майнові інтереси уряду Венесуели, що знаходяться на території США, заблоковані і не можуть бути передані, оплачені, експортовані, вилучені або іншим чином оброблені", - йдеться в документі.
Під урядом Венесуели в указі мається на увазі будь-який політико-адміністративний підрозділ, відомство або його структури, до яких США віднесли венесуельський ЦБ і державну нафтогазову компанію PDVSA.
Указ набрав чинності 5 серпня о 09:00 (16:00 за київським часом).
У документі Трамп зазначає, що нові санкції вводяться в світлі того, що влада Венесуели намагається перешкодити тимчасовиму президенту Хуану Гуайдо.
Президент США також вказує, що Ніколас Мадуро і пов'язані з ним особи продовжують "узурпувати владу" і порушувати права людини, в тому числі проводять незаконні арешти і затримання, втручаються в свободу вираження поглядів і роботу ЗМІ.
Нагадаємо, США ввели санкції проти командувачів спецназом і контррозвідкою Венесуели.