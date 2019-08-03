США ввели санкції проти командувачів спецназом і контррозвідкою Венесуели

За його словами, Вашингтон ввів обмеження проти командувача спецназом поліції Рафаеля Енріке Бастардо Мендоса і командувача військовою контррозвідкою Івана Рафаеля Ернандеса Дала. Крім цього, санкції введені відносно членів їх сімей.

Помпео зазначив, що причиною стала причетність спецназу і контррозвідки Венесуели до "грубих порушень прав людини" і "репресій проти цивільного суспільства і демократичної опозиції". Він додав, що, згідно з даними Верховного комісара ООН з прав людини, ці організації здійснили понад 7,5 тис. вбивств.

Держсекретар розповів, що департамент анулює візи командувачів і їх найближчих родичів і забороняє їм в'їзд в США. Помпео додав, що Вашингтон підтримує "мирний демократичний перехід", здійснений лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає питання введення блокади проти Венесуели.