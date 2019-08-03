США ввели санкции против командующих спецназом и контрразведкой Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. США ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента.
По его словам, Вашингтон ввел ограничения против командующего спецназом полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала. Помимо этого, санкции введены в отношении членов их семей.
Помпео отметил, что причиной стала причастность спецназа и контрразведки Венесуэлы к "грубым нарушениям прав человека" и "репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции". Он добавил, что, согласно данным Верховного комиссара ООН по правам человека, эти организации совершили более 7,5 тыс. убийств.
Госсекретарь рассказал, что департамент аннулирует визы командующих и их ближайших родственников и запрещает им въезд в США. Помпео добавил, что Вашингтон поддерживает "мирный демократический переход", осуществленный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.