Трамп розглядає можливість введення блокади Венесуели

Перед вильотом в штат Огайо Трамп у четвер, 1 серпня, він відповідав на запитання журналістів. Коли американського президента запитали, чи розглядає американська влада питання введення "блокади та ізоляції" щодо Венесуели, враховуючи "обсяг іноземної допомоги, який отримує" Каракас від Москви, Тегерана і Пекіна.

"Так, я розглядаю", - відповів Тремп, не уточнивши, про які заходи йдеться.

Нагадаємо, Росія за останнє десятиріччя поставила у Венесуелу озброєнь майже на 9 млрд доларів.