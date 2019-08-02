Трамп розглядає можливість введення блокади Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає питання введення блокади проти Венесуели. Про це передає УНН з посиланням на hispantv.
Перед вильотом в штат Огайо Трамп у четвер, 1 серпня, він відповідав на запитання журналістів. Коли американського президента запитали, чи розглядає американська влада питання введення "блокади та ізоляції" щодо Венесуели, враховуючи "обсяг іноземної допомоги, який отримує" Каракас від Москви, Тегерана і Пекіна.
"Так, я розглядаю", - відповів Тремп, не уточнивши, про які заходи йдеться.
Нагадаємо, Росія за останнє десятиріччя поставила у Венесуелу озброєнь майже на 9 млрд доларів.