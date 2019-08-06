Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства этой страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, информирует УНН.
"Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны", — говорится в документе.
Под правительством Венесуэлы в указе понимается любое политическое подразделение, ведомство или его структуры, к которым США отнесли венесуэльский ЦБ и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.
Указ вступил в силу 5 августа в 09:00 (16:00 по киевскому времени).
В документе Трамп отмечает, что новые санкции вводятся в свете того, что власти Венесуэлы пытаются помешать обявившему себя временным президентом Хуану Гуаидо (США считают легитимным главой государства его, а не Мадуро).
Президент США также указывает, что Николас Мадуро и связанные с ним лица продолжают "узурпировать власть" и нарушать права человека, в том числе проводят незаконные аресты и задержания, вмешиваются в свободу выражения мнений и работу СМИ.
Напомним, США ввели санкции против командующих спецназом и контрразведкой Венесуэлы.