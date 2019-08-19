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Трамп неоднократно предлагал советникам начать морскую блокаду Венесуэлы - СМИ

Трамп неоднократно предлагал советникам начать морскую блокаду Венесуэлы - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16029 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп предлагал американским чиновникам, которые отвечают за национальную безопасность, начать морскую блокаду Венесуэлы, разместив корабли вдоль ее берегов, с целью блокировать поставки товаров в страну и из нее. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на пять действующих и бывших представителей администрации США, передает УНН.

По данным издания, Трамп периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет и последний раз сделал это несколько недель назад. Собеседники отметили, что Министерство обороны США не восприняло эти обсуждения всерьез отчасти потому, что реализация данного предложения непрактична, не имеет под собой законодательной базы и будет потреблять очень много ресурсов ВМС США.

“Он просто буквально сказал, что мы должны разместить там корабли и провести морскую блокаду”, — заявил один из источников издания.

Портал отмечает, что Трамп и публично вспоминал про возможную морскую блокаду Венесуэлы, однако не вдавался в подробности. В связи с заявлениями американского лидера постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в начале августа призвал Совет Безопасности противостоять данным намерениям США.

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Напомним, 5 августа Трамп подписал указ о полное блокирование собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любой предоставлении ему финансовых средств, товаров и услуг. Министерство финансов США пояснил, что санкции не запрещают предоставление гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры “незаконными актами экономического терроризма” по отношению к народу страны.

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