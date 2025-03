Санкції США проти Венесуели та Ірану принесли додаткові доходи Росії - Bloomberg

За даними агенції, російські нафтові компанії отримали додатковий дохід у розмірі не менше 905 мільйонів доларів в період з листопада минулого року по липень нинішнього року. Розрахунок базується на різниці у вартості нафти марки Urals і еталонної світової марки Brent за останні п’ять років. Зараз ці сорти нафти майже зрівнялися у ціні.

США оголосили про санкції проти Венесуели у кінці січня, а у травні ввели повне нафтове ембарго проти Ірану. У результаті цього заходу на світових ринках виник дефіцит важкої сирої нафти, аналогічної тій, яка видобувається в Росії, хоча вона, як вважається, і більш низької якості.

Trump’s sanctions against Iran and Venezuela have inadvertently increased demand for a Russian brand of crude oil, boosting revenues for the nation’s exporters https://t.co/LSwwLUTBAx pic.twitter.com/D7ky0YhtCI

— Bloomberg (@business) August 16, 2019

Додатково нещодавно президент США спеціальним указом заборонив американським компаніям вести бізнес з урядом Мадуро у Венесуелі. США вважають законним лідером країни суперника Мадуро — Хуана Гуайдо. На тлі нових заходів США спрямованих проти уряду Мадуро у п’ятницю ЗМІ повідомили, що китайська енергетична компанія CNPC відмовилась від планів цього місяця завантажити на свої кораблі майже 5 мільйонів баррелів нафти з Венесуели.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія пообіцяла Венесуелі допомогти “захиститися” від США

За даними Федеральної митної служби РФ, у першому півріччі поточного року загальна виручка Росії від експорту нафти склала 58,5 млрд доларів. Водночас, доходи минулого року досягали 129 мільярдів доларів, зазначає Bloomberg.

Днями впливовий сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував політику адміністрації США щодо Венесуели.

“Навесні я сказав високопосадовцю Трампа, що політика адміністрації щодо Венесуели абсолютно невірна. Всі козирі було використано надто швидко, Росію та Китай надто швидко штовхнули втрутитись у ситуацію. У відповідь я почув: „Якщо лідер Венесуели Мадуро не піде з посади до 16-го травня, це означатиме, що ви маєте рацію“. Тепер вже серпень”, — розповів Мерфі.

Нагадаємо, російські і китайські військові літаки останнім часом стали частіше здійснювати польоти біля кордонів зони розпізнавання ППО Південної Кореї, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в офіційних південнокорейських структурах.