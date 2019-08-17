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Санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России - Bloomberg

Санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 10795 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Санкции, введенные в последнее время администрацией Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы, могли помочь российским нефтяным экспортерам за счет роста спроса на российскую нефть. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg, передает УНН опираясь на материал издания Голос Америки.

По данным агентства, российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 млн долларов в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года. Расчет базируется на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. Сейчас эти сорта нефти почти сравнялись в цене.

США объявили о санкциях против Венесуэлы в конце января, а в мае ввели полное нефтяное эмбарго против Ирана. В результате этого мероприятия на мировых рынках возник дефицит тяжелой сырой нефти, аналогичной той, которая добывается в России, хотя она, как считается, и более низкого качества.

Trump’s sanctions against Iran and Venezuela have inadvertently increased demand for a Russian brand of crude oil , boosting revenues for the nation’s exporters https://t.co/LSwwLUTBAx pic.twitter.com/D7ky0YhtCI

— Bloomberg (@business) August 16, 2019

Дополнительно недавно президент США специальным указом запретил американским компаниям вести бизнес с правительством Мадуро в Венесуэле. США считают законным лидером страны соперника Мадуро — Хуана Гуайдо. На фоне новых мер США направленных против правительства Мадуро в пятницу СМИ сообщили, что китайская энергетическая компания CNPC отказалась от планов в этом месяце загрузить на свои корабли почти 5 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

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По данным Федеральной таможенной службы РФ, в первом полугодии текущего года общая выручка России от экспорта нефти составила 58,5 млрд долларов. В то же время, доходы в прошлом году достигали 129 млрд долларов, отмечает Bloomberg.

На днях влиятельный сенатор-демократ Крис Мерфи раскритиковал политику администрации США по Венесуэлы.

“Весной я говорил высокопоставленному чиновнику Трампа, что политика администрации по Венесуэле абсолютно неверна. Все козыри были использованы слишком быстро, Россию и Китай слишком быстро толкнули вмешаться в ситуацию. В ответ я услышал: „Если лидер Венесуэлы Мадуро не уйдет из должности до 16 мая, это будет означать, что вы правы“. Теперь уже август”, — рассказал Мерфи.

Напомним, российские и китайские военные самолеты в последнее время стали чаще совершать полеты у границ зоны распознавания ПВО Южной Кореи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в официальных южнокорейских структурах.

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