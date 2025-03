Санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России - Bloomberg

По данным агентства, российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 млн долларов в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года. Расчет базируется на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. Сейчас эти сорта нефти почти сравнялись в цене.

США объявили о санкциях против Венесуэлы в конце января, а в мае ввели полное нефтяное эмбарго против Ирана. В результате этого мероприятия на мировых рынках возник дефицит тяжелой сырой нефти, аналогичной той, которая добывается в России, хотя она, как считается, и более низкого качества.

Дополнительно недавно президент США специальным указом запретил американским компаниям вести бизнес с правительством Мадуро в Венесуэле. США считают законным лидером страны соперника Мадуро — Хуана Гуайдо. На фоне новых мер США направленных против правительства Мадуро в пятницу СМИ сообщили, что китайская энергетическая компания CNPC отказалась от планов в этом месяце загрузить на свои корабли почти 5 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в первом полугодии текущего года общая выручка России от экспорта нефти составила 58,5 млрд долларов. В то же время, доходы в прошлом году достигали 129 млрд долларов, отмечает Bloomberg.

На днях влиятельный сенатор-демократ Крис Мерфи раскритиковал политику администрации США по Венесуэлы.

“Весной я говорил высокопоставленному чиновнику Трампа, что политика администрации по Венесуэле абсолютно неверна. Все козыри были использованы слишком быстро, Россию и Китай слишком быстро толкнули вмешаться в ситуацию. В ответ я услышал: „Если лидер Венесуэлы Мадуро не уйдет из должности до 16 мая, это будет означать, что вы правы“. Теперь уже август”, — рассказал Мерфи.

