Американский адмирал считает, что ВМС США способны провести операцию против Венесуэлы

“ВМС США — самые мощные в мире, — заявил он. — Если будет принято политическое решение использовать ВМС, то я уверен, что мы сможем сделать то, что нужно”.

Как отметило агентство Bloomberg, адмирал Фоллер не уточнил, какие именно меры США планируют в отношении Венесуэлы. При этом он отметил, что Венесуэла — “хорошо вооруженная страна” и США постоянно оценивают состояние боеготовности ее Вооруженных Сил. Он добавил, что военно-морские маневры UNITAS с участием США “станут сигналом” правительства Венесуэлы.

В начавшихся в понедельник у побережья Бразилии военно-морских маневрах UNITAS LX участвуют в целом 3,1 тыс. военнослужащих из США, Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Японии, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Португалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп неоднократно предлагал советникам начать морскую блокаду Венесуэлы — СМИ

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

Напомним, 5 августа Трамп подписал указ о полном блокировании собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любой предоставлении ему финансовых средств, товаров и услуг. Министерство финансов США пояснил, что санкции не запрещают предоставление гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры “незаконными актами экономического терроризма” по отношению к народу страны.