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Мадуро оголосив про проведення військових навчань на кордоні з Колумбією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Збройні сили Венесуели проведуть навчання на кордоні з Колумбією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави Ніколаса Мадуро.

"Я ухвалив провести з 10 по 28 вересня військові навчання уздовж усього західного кордону", - сказав він під час виступу, яке транслювалося в Twitter.

Нагадаємо, глава Південного командування Збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив, що ВМС США в разі отримання наказу зможуть здійснити операцію проти Венесуели.

“ВМС США — найпотужніші в світі, — заявив він. — Якщо буде прийнято політичне рішення використовувати ВМС, то я впевнений, що ми зможемо зробити те, що потрібно”.

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