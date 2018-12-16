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Мадуро не приедет на инаугурацию Болсонару, несмотря на приглашение

Киев • УНН

 • 16094 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Венесуэлы Николас Мадуро не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, несмотря на полученное приглашение. Об этом в воскресенье написал в своем Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, информирует УНН.

Мадуро не приедет на инаугурацию Болсонару, несмотря на приглашение

“Президент Николас Мадуро никогда не рассматривал возможность присутствовать на церемонии передачи власти такому правителю, как Жаир Болсонару”, — написал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Министр также сообщил, что 12 декабря власти Венесуэлы отправили официальный отказ от участия в церемонии будущему главе МИД крупнейшей южноамериканской страны Эрнесту Араужу. “Вы можете ознакомиться с двумя официальными дипломатическими нотами, присланными бразильскими властями, которые содержат приглашения правительству Венесуэлы и президенту Николасу Мадуро принять участие в церемонии инаугурации Жаира Болсонару”, — написал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы, приложив фотографии документов, присланных из посольства Бразилии и бразильского МИД.

2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro . Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 декабря 2018

Ранее будущий глава внешнеполитического ведомства Бразилии написал в своем Twitter, что Мадуро не получит приглашение на церемонию инаугурации Болсонару.

Справка: 28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральной партии. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года. Ранее Болсонару объявил, что назначит главой МИД дипломата Эрнесту Араужу.

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