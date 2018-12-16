Мадуро не приїде на інавгурацію Болсонару, незважаючи на запрошення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глава Венесуели Ніколас Мадуро не братиме участі в церемонії інавгурації обраного президента Бразилії Жаіра Болсонару, незважаючи на отримане запрошення. Про це в неділю написав в своєму Twitter глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса, інформує УНН.
“Президент Ніколас Мадуро ніколи не розглядав можливість бути присутнім на церемонії передачі влади такому правителю, як Жаір Болсонару”, — написав глава зовнішньополітичного відомства Венесуели.
Міністр також повідомив, що 12 грудня влада Венесуели відправила офіційну відмову від участі в церемонії майбутньому главі МЗС найбільшої південноамериканської країни Ернесту Араужу. “Ви можете ознайомитися з двома офіційними дипломатичними нотами, надісланими бразильською владою, які містять запрошення уряду Венесуели і президенту Ніколасу Мадуро взяти участь в церемонії інавгурації Жаіра Болсонару”, — написав глава зовнішньополітичного відомства Венесуели, приклавши фотографії документів, надісланих з посольства Бразилії і бразильського МЗС .
2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 грудня 2018 р.
Раніше майбутній глава зовнішньополітичного відомства Бразилії написав в своєму Twitter, що Мадуро не отримає запрошення на церемонію інавгурації Болсонару.
Довідка: 28 жовтня в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів. За його підсумками перемогу здобув Болсонару, що представляє консервативну Соціал-ліберальну партію. Інавгурація нового президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року. Раніше Болсонару оголосив, що призначить главою МЗС дипломата Ернесту Араужу.