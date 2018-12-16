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Мадуро не приїде на інавгурацію Болсонару, незважаючи на запрошення

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глава Венесуели Ніколас Мадуро не братиме участі в церемонії інавгурації обраного президента Бразилії Жаіра Болсонару, незважаючи на отримане запрошення. Про це в неділю написав в своєму Twitter глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса, інформує УНН.

Мадуро не приїде на інавгурацію Болсонару, незважаючи на запрошення

“Президент Ніколас Мадуро ніколи не розглядав можливість бути присутнім на церемонії передачі влади такому правителю, як Жаір Болсонару”, — написав глава зовнішньополітичного відомства Венесуели.

Міністр також повідомив, що 12 грудня влада Венесуели відправила офіційну відмову від участі в церемонії майбутньому главі МЗС найбільшої південноамериканської країни Ернесту Араужу. “Ви можете ознайомитися з двома офіційними дипломатичними нотами, надісланими бразильською владою, які містять запрошення уряду Венесуели і президенту Ніколасу Мадуро взяти участь в церемонії інавгурації Жаіра Болсонару”, — написав глава зовнішньополітичного відомства Венесуели, приклавши фотографії документів, надісланих з посольства Бразилії і бразильського МЗС .

2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 грудня 2018 р.

Раніше майбутній глава зовнішньополітичного відомства Бразилії написав в своєму Twitter, що Мадуро не отримає запрошення на церемонію інавгурації Болсонару.

Довідка: 28 жовтня в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів. За його підсумками перемогу здобув Болсонару, що представляє консервативну Соціал-ліберальну партію. Інавгурація нового президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року. Раніше Болсонару оголосив, що призначить главою МЗС дипломата Ернесту Араужу.

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