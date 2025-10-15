Мачеха до смерти избила 3-летнего мальчика: суд арестовал подозреваемую
Киев • УНН
В Харькове 40-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть 3-летнего мальчика. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Детали
Под процессуальным руководством прокуроров Харьковской областной прокуратуры 40-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога
По данным следствия, после смерти родной матери трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью.
Из-за постоянной занятости - мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре - уход за ребенком осуществляла подозреваемая. В начале октября 2025 года между ней и ребенком возник конфликт, во время которого женщина избила мальчика, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. От полученных травм ребенок потерял сознание
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала ему "скорую помощь" и сообщила медикам якобы мальчик упал в ванной комнате. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер в больнице, не приходя в сознание.
В день трагедии соседи слышали крик, плач и ругань из квартиры. Медики подтвердили, что телесные повреждения ребенка не могли возникнуть в результате падения в ванной комнате
Дополнение
На Днепропетровщине супруги предстанут перед судом за жестокое убийство собственного 4-летнего сына. Ребенок погиб после того, как родители в течение нескольких суток наносили ему удары руками, ногами и металлической трубой из-за непослушания и того, что мальчик взял хлеб и печенье без разрешения.