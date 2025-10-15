$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
08:03 • 1302 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2358 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8492 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11466 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9370 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13050 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14675 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31036 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60741 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Instagram

Мачеха до смерти избила 3-летнего мальчика: суд арестовал подозреваемую

Киев • УНН

 • 2028 просмотра

В Харькове 40-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть 3-летнего мальчика. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Мачеха до смерти избила 3-летнего мальчика: суд арестовал подозреваемую

В Харькове сообщено о подозрении женщине в избиении до смерти 3-летнего мальчика. Суд взял ее под стражу без права внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров Харьковской областной прокуратуры 40-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

- говорится в сообщении.

По данным следствия, после смерти родной матери трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью.

Из-за постоянной занятости - мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре - уход за ребенком осуществляла подозреваемая. В начале октября 2025 года между ней и ребенком возник конфликт, во время которого женщина избила мальчика, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. От полученных травм ребенок потерял сознание

 - информирует прокуратура.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала ему "скорую помощь" и сообщила медикам якобы мальчик упал в ванной комнате. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер в больнице, не приходя в сознание.

В день трагедии соседи слышали крик, плач и ругань из квартиры. Медики подтвердили, что телесные повреждения ребенка не могли возникнуть в результате падения в ванной комнате

- заявляет прокуратура.

Дополнение

На Днепропетровщине супруги предстанут перед судом за жестокое убийство собственного 4-летнего сына. Ребенок погиб после того, как родители в течение нескольких суток наносили ему удары руками, ногами и металлической трубой из-за непослушания и того, что мальчик взял хлеб и печенье без разрешения.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Брак
Днепропетровская область
Харьков