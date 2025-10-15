Мачуха до смерті побила 3- річного хлопчика: суд арештував підозрювану
Київ • УНН
У Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть 3-річного хлопчика. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
За даними слідства, після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою.
Через постійну зайнятість - чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі - догляд за дитиною здійснювала підозрювана. На початку жовтня 2025 року між нею та дитиною виник конфлікт, під час якого жінка побила хлопчика, нанісши йому численні удари руками й ногами по голові та обличчю. Від отриманих травм дитина втратила свідомість
Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала йому "швидку допомогу" та повідомила медикам нібито хлопчик впав у ванній кімнаті. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів він помер у лікарні, не приходячи до тями.
У день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири. Медики підтвердили, що тілесні ушкодження дитини не могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті
Доповнення
На Дніпропетровщині подружжя постане перед судом за жорстоке вбивство власного 4-річного сина. Дитина загинула після того, як батьки протягом кількох діб завдавали їй ударів руками, ногами та металевою трубою через непослух і те, що хлопчик взяв хліб та печиво без дозволу.