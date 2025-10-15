Мачуха до смерті побила 3- річного хлопчика: суд арештував підозрювану

У Харкові повідомлено про підозру жінці у побитті до смерті 3-річного хлопчика. Суд узяв її під варту без права внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

За даними слідства, після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою.

Через постійну зайнятість - чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі - догляд за дитиною здійснювала підозрювана. На початку жовтня 2025 року між нею та дитиною виник конфлікт, під час якого жінка побила хлопчика, нанісши йому численні удари руками й ногами по голові та обличчю. Від отриманих травм дитина втратила свідомість