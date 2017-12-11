"Видимо, осталось от дедушки" - берлинская полиция не связывает найденные боеприпасы с терроризмом

"Боеприпасы находят в Берлине постоянно. Кто-то, видимо, расчищал свой подвал и нашел кое-что что осталось от дедушки", - сказал представитель городской полиция

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Напомним, в Берлине недалеко от рождественской ярмарки и мечети обнаружили большое количество боеприпасов . Боеприпасы были найдены на подземной парковке. По данным газеты, речь идет о 200 патронов в оригинальных упаковках, упакованных в полиэтиленовые пакеты.