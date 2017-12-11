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"Мабуть, залишилось від дідуся" - берлінська поліція не пов'язує знайдені боєприпаси з тероризмом

Київ • УНН

 • 8648 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Поліція не пов'язує патрони, знайдені неподалік від мечеті і різдвяного ярмарку в Берліні, з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Боєприпаси знаходять в Берліні постійно. Хтось, мабуть, розчищав свій підвал і знайшов дещо, що залишилося від дідуся", - сказав представник міської поліція

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Нагадаємо, у Берліні неподалік від різдвяного ярмарку і мечеті виявили велику кількість боєприпасів. Боєприпаси були знайдені на підземній парковці. За даними газети, мова йде про 200 патронів в оригінальних упаковках, запакованих в поліетиленові пакети.

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