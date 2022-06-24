"У орков какой-то фетиш": одна из ракет в Николаевской области сегодня попала в туалет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Одна из ракет российских войск сегодня попала в туалет в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Одна из ракет сегодня. Разнесли туалет. У орков какой-то фетиш по сортирам", - написал Ким и распространил видео.
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В Николаеве утром были слышны взрывы, информация по этому уточняется. В области под обстрелы российских войск утром попало село в Воскресенской громаде.