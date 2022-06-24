"В орків якийсь фетиш": одна з ракет на Миколаївщині сьогодні влучила в туалет

Цитата

"Одна із ракет сьогодні. Рознесли туалет. В орків якийсь фетиш по сортирах", - написав Кім і поширив відео.

Доповнення

У Миколаєві зранку було чутно вибухи, інформація щодо цього уточнюється. В області під обстріли російських військ вранці потрапило село у Воскресенській громаді.