"В орків якийсь фетиш": одна з ракет на Миколаївщині сьогодні влучила в туалет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Одна з ракет російських військ сьогодні влучила в туалет на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Одна із ракет сьогодні. Рознесли туалет. В орків якийсь фетиш по сортирах", - написав Кім і поширив відео.
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У Миколаєві зранку було чутно вибухи, інформація щодо цього уточнюється. В області під обстріли російських військ вранці потрапило село у Воскресенській громаді.