М.Захарова назвала санкции против РФ "провальным итогом" внешней политики Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкции США против РФ стали провалом во внешнеполитической деятельности Администрации Барака Обамы. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает УНН.
"Вы знаете, что попытки нажать на нашу страну через санкций, через попытки изоляции, всевозможные блокады и бойкоты, провалились, они ни к чему не приводят. Это показывает наша история, это показывает современность. Это, наверное, и стало провальным итогом внешнеполитической деятельности Администрации Б.Обамы ", - заявила М.Захарова.
Также Мария Захарова сообщила, что в Кремле надеются, что на смену Бараку Обаме придут люди, которые будут настроены на сотрудничество с РФ.
"Мы, конечно, надеемся, что на смену разрушителя," терминатора "российско-американских отношений, в Вашингтоне придут люди, которые будут относиться до двусторонних связей и сотрудничества бережно во всех аспектах этого слова", - добавила она.
Напомним, президент США Барак Обама заявил, что во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили необходимость сохранения санкций против России в связи с ситуацией в Украине.