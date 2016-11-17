М.Захарова назвала санкції проти РФ “провальним підсумком” зовнішньої політики Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що санкції США проти РФ стали провалом у зовнішньополітичній діяльності Адміністрації Барака Обами. Про це під час брифінгу заявила офіційний представник міністерства Марія Захарова, передає УНН.
“Ви знаєте, що спроби натиснути на нашу країну через санкції, через спробу ізоляції, всілякі блокади і бойкоти, провалилися, вони ні до чого не приводять. Це показує наша історія, це показує сучасність. Це, напевно, і стало провальним підсумком зовнішньополітичної діяльності Адміністрації Б.Обами”, — заявила М.Захарова.
Також Марія Захарова повідомила, що в Кремлі сподіваються, що на зміну Бараку Обамі прийдуть люди, які будуть налаштовані на співпрацю з РФ.
“Ми, звичайно, сподіваємося, що на зміну руйнівника, „термінатора“ російсько-американських відносин, у Вашингтоні прийдуть люди, які будуть ставитися до двосторонніх зв’язків і співпраці дбайливіше у всіх аспектах цього слова”, — додала вона.
Нагадаємо, президент США Барак Обама заявив, що під час переговорів із канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.