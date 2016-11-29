М.Порошенко посетила Днепр с рабочим визитом

М.Порошенко посетила открытие Первого съезда коррекционных педагогов «Актуальные вопросы социализации детей с особыми образовательными потребностями». В этом съезде приняли участие около 300 ученых и практиков со всей Украины. Жена главы государства подчеркнула, что современная украинская школа обязательно должна быть инклюзивной. В рамках заседания участники съезда делились опытом системной организации инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями, рассматривали пути обеспечения коррекционной направленности учебного процесса.

Также М.Порошенко вместе с детьми участников АТО заполнила страницы общенационального проекта «Книга Мира» и посетила инклюзивные классы специализированной школы № 55.

В ходе визита жена главы государства посетила первый в Украине Музей АТО под открытым небом в Днепре.