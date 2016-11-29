М.Порошенко відвідала Дніпро з робочим візитом

М.Порошенко відвідала відкриття Першого з’їзду корекційних педагогів «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами». У цьому з'їзді взяли участь близько 300 науковців і практиків з усієї України. Дружина глави держави підкреслила, що сучасна українська школа обов'язково має бути інклюзивною. У рамках засідання учасники з'їзду ділилися досвідом системної організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, розглядали шляхи забезпечення корекційної спрямованості навчального процесу.

Також М.Порошенко разом із дітьми учасників АТО заповнила сторінки загальнонаціонального проекту «Книга Миру» та відвідала інклюзивні класи спеціалізованої школи № 55.

У ході візиту дружина глави держави відвідала перший в Україні Музей АТО під відкритим небом у Дніпрі.