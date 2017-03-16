М.Порошенко и Л.Гриневич передали компьютерное оборудование для инклюзивных школ Запорожья

"Мы понимаем, что сегодня компьютерная грамотность - это назревшее требование современной жизни. Поэтому в рамках своего экспериментального проекта мы вводим прогрессивные методики обучения, основанные на использовании компьютерных технологий. А также работаем над созданием единой инклюзивной образовательной среды на основе соблюдения прав ребенка на качественное образование. Ведь сегодня дети - это только 20% нашего населения, но это 100% нашего будущего", - отметила супруга президента.

Отмечается, что в целом пилотный регион получит более 350 ноутбуков, 21 мультимедийный телевизор, 21 принтер и wi-fi роутеры, которые будут распределены в 21 компьютерном классе, где каждый ребенок и педагог будет иметь персональное компьютерное устройство.

Кроме того, в ноутбуки сразу загружены развивающие программы по "Украинскому языку" и "Математики". Они рассчитаны как для детей с особыми образовательными потребностями, так и для детей, типично развивающихся странах. Учебный контент призван поощрять детей к обучению, развивать логику, память и креативное мышление.

Как сообщал УНН, до конца 2017 года до проекта инклюзивного образования присоединятся еще 2-3 области.