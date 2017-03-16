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М.Порошенко і Л.Гриневич передали комп’ютерне обладнання для інклюзивних шкіл Запоріжжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко разом із міністром освіти і науки Лілією Гриневич презентували і передали комп’ютерне обладнання та інтерактивні навчальні програми для 19 інклюзивних шкіл Запорізької області, які стали учасниками експериментального проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Ми розуміємо, що сьогодні комп’ютерна грамотність — це назріла вимога сучасного життя. Тому в рамках свого експериментального проекту ми запроваджуємо прогресивні методики навчання, які базуються на використанні комп’ютерних технологій. А також працюємо над створенням єдиного інклюзивного освітнього середовища на основі дотримання прав дитини на якісну освіту. Адже сьогодні діти — це лише 20% нашого населення, але це 100% нашого майбутнього”, — наголосила дружина Президента.

Зазначається, що загалом пілотний регіон отримає понад 350 ноутбуків, 21 мультимедійний телевізор, 21 принтер та wi-fi роутери, які будуть розподілені в 21 комп’ютерному класі, де кожна дитина й педагог матиме персональний комп’ютерний пристрій.

Окрім того, у ноутбуки одразу завантажені розвивальні програми з “Української мови” та “Математики”. Вони розраховані як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей, що типово розвиваються. Навчальний контент покликаний заохочувати дітей до навчання, розвивати логіку, пам’ять та креативне мислення.

Як повідомляв УНН, до кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2-3 області.

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