Человек, который пережил бойню в Лас-Вегасе, был убит в результате стрельбы в баре в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Человек, переживший массовую стрельбу в Лас-Вегасе в прошлом году, был среди убитых в результате нападения на персонал и посетителей бара Borderline Bar and Grill американского города Таузанд-Окс (Калифорния), информирует УНН со ссылкой на Би-би-си.
27-летний Telemachus Orfanos умер вместе с 11 другими жертвами стрельбы, которую устроил 29-летний Дэвид Лонг, вооруженный пистолетом “Glock-21” 45-го калибра в баре Borderline Bar and Grill американского города Таузанд-Окс (Калифорния).
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Мужчина избежал смерти в прошлом году, когда 64-летний Стивен Крейг Пэддок убил 58 посетителей кантри-фестиваля Route 91 из полуавтоматических винтовок, усиленных специальными устройствами для повышения скорострельности, из окна своего номера в гостинично-развлекательном комплексе Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
“Мой сын был в Лас-Вегасе с большим количеством его друзей, и он вернулся домой. Вчера вечером он не вернулся домой”, — сказала мать Telemachus Orfanos журналистам ABC News.
“Я не хочу молитв, мне не нужно утешение, я хочу контроля над оружием”, — сказала она.
“Это особенно иронично, что, пережив худшую массовую стрельбу в современной истории, он был убит в своем родном городе”, — сказал его отец порталу Ventura County Star.
Как ранее информировал УНН, 29-летний Дэвид Лонг в период с августа 2008 года по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты США в чине капрала. В течение 7 месяцев он находился в Афганистане, где служил в подразделении морской пехоты в качестве пулеметчика.
В среду вечером Лонг, вооруженный пистолетом “Glock-21” 45-го калибра, выстрелил в охранника у входа в бар Borderline Bar and Grill, а затем открыл беспорядочный огонь в помещении. В результате стрилянини13 человек погибли, стрелок покончил с собой.