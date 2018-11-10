Человек, который пережил бойню в Лас-Вегасе, был убит в результате стрельбы в баре в Калифорнии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113616 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151202 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145493 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136942 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171896 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Человек, который пережил бойню в Лас-Вегасе, был убит в результате стрельбы в баре в Калифорнии

Человек, который пережил бойню в Лас-Вегасе, был убит в результате стрельбы в баре в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 10031 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Человек, переживший массовую стрельбу в Лас-Вегасе в прошлом году, был среди убитых в результате нападения на персонал и посетителей бара Borderline Bar and Grill американского города Таузанд-Окс (Калифорния), информирует УНН со ссылкой на Би-би-си.

27-летний Telemachus Orfanos умер вместе с 11 другими жертвами стрельбы, которую устроил 29-летний Дэвид Лонг, вооруженный пистолетом “Glock-21” 45-го калибра в баре Borderline Bar and Grill американского города Таузанд-Окс (Калифорния).

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Мужчина избежал смерти в прошлом году, когда 64-летний Стивен Крейг Пэддок убил 58 посетителей кантри-фестиваля Route 91 из полуавтоматических винтовок, усиленных специальными устройствами для повышения скорострельности, из окна своего номера в гостинично-развлекательном комплексе Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

“Мой сын был в Лас-Вегасе с большим количеством его друзей, и он вернулся домой. Вчера вечером он не вернулся домой”, — сказала мать Telemachus Orfanos журналистам ABC News.

“Я не хочу молитв, мне не нужно утешение, я хочу контроля над оружием”, — сказала она.

“Это особенно иронично, что, пережив худшую массовую стрельбу в современной истории, он был убит в своем родном городе”, — сказал его отец порталу Ventura County Star.

Как ранее информировал УНН, 29-летний Дэвид Лонг в период с августа 2008 года по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты США в чине капрала. В течение 7 месяцев он находился в Афганистане, где служил в подразделении морской пехоты в качестве пулеметчика.

В среду вечером Лонг, вооруженный пистолетом “Glock-21” 45-го калибра, выстрелил в охранника у входа в бар Borderline Bar and Grill, а затем открыл беспорядочный огонь в помещении. В результате стрилянини13 человек погибли, стрелок покончил с собой.

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