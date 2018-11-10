Людина, яка пережила бійню в Лас-Вегасі, була вбита у результаті стрілянини у барі в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Людина, яка пережила масову стрілянину в Лас-Вегасі в минулому році, була серед убитих у результаті нападу на персонал та відвідувачів бару Borderline Bar and Grill американського міста Таусенд Оукс (Каліфорнія), інформує УНН із посиланням на Бі-бі-сі.
27-річний Telemachus Orfanos помер разом із 11 іншими жертвами стрілянини, яку влаштував 29-річний Девід Лонг, озброєний пістолетом “Glock-21” 45-го калібру в барі Borderline Bar and Grill американського міста Таусенд Оукс (Каліфорнія).
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Чоловік уникнув смерті в минулому році, коли 64-річний Стівен Крейг Педдок вбив 58 відвідувачів кантрі-фестивалю Route 91 із напівавтоматичних гвинтівок, посилених спеціальними пристроями для підвищення скорострільності, з вікна свого номера у готельно-розважальному комплексі Mandalay Bay в Лас-Вегасі.
“Мій син був у Лас-Вегасі з великою кількістю його друзів, і він повернувся додому. Вчора ввечері він не повернувся додому”, — сказала мати Telemachus Orfanos журналістам ABC News.
“Я не хочу молитов, мені не потрібні думки, я хочу контролю над зброєю”, — сказала вона.
“Це особливо іронічно, що, переживши найгіршу масову стрілянину в сучасній історії, він був убитий у своєму рідному місті”, — сказав його батько поралу Ventura County Star.
Як раніше інформував УНН, 29-річний Девід Лонг у період з серпня 2008 по березень 2013 року проходив службу в Корпусі морської піхоти США в чині капрала. Протягом 7 місяців він перебував у Афганістані, де служив у підрозділі морської піхоти в якості кулеметника.
У середу ввечері Лонг, озброєний пістолетом “Glock-21” 45-го калібру, вистрілив в охоронця біля входу в бар Borderline Bar and Grill, а потім відкрив безладний вогонь у приміщенні. В результаті стрілянини13 людей загинули, стрілок наклав на себе руки.