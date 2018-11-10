Людина, яка пережила бійню в Лас-Вегасі, була вбита у результаті стрілянини у барі в Каліфорнії

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Людина, яка пережила масову стрілянину в Лас-Вегасі в минулому році, була серед убитих у результаті нападу на персонал та відвідувачів бару Borderline Bar and Grill американського міста Таусенд Оукс (Каліфорнія), інформує УНН із посиланням на Бі-бі-сі.