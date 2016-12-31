Люди из окружения Д.Трамп заявили, что он "не дружит" с современной техникой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп испытывает трудности в обращении с современной техникой и предпочитает более консервативные способы получения информации, сообщает издание Politico со ссылкой на его окружение, сообщает УНН.
Как сообщает газета, помощники будущего главы Белого Дома заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Д.Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает печатную прессу.
По информации издания, Д.Трамп однажды хотел поблагодарить журналиста Эрика Эриксона за хвалебную статью о нем, однако вместо привычного для всех электронного письмо он написал от руки, после чего его помощник отсканировал записку и отправил адресату по электронной почте.
"Он единственный человек, который присылал мне сообщения в таком виде. Он считает, что электронная почта отвлекает ", - сказал Э. Эриксон.
Он также добавил, что Д.Трамп всегда читает электронные письма в распечатанном виде, аннотирует их и отправляет обратно в формате PDF.
Давний друг Д.Трамп Роджер Стоун заметил, что будущий лидер США до последнего времени использовал так называемые мессенджеры, пик популярности которых пришелся на 1980-е годы.
"Он очень старомодный", - сказал Р.Стоун, однако, подчеркнув при этом, что Д.Трамп "одержим Twitter".