Люди з оточення Д.Трампа заявили, що він "не дружить" з сучасною технікою

Як повідомляє газета, помічники майбутнього глави Білого Дому заявили, що ніколи не отримували електронні листи або текстові повідомлення від Д.Трампа. За словами знайомих політика, 70-річний мільярдер віддає перевагу друкованій пресі.

За інформацією видання, Д.Трамп одного разу хотів подякувати журналіста Еріка Еріксона за хвалебну статтю про нього, проте замість звичного для всіх електронного листа він написав від руки, після чого його помічник відсканував записку і відправив адресату електронною поштою.

“Він єдиний чоловік, який надсилав мені електронного листа в такому вигляді. Він вважає, що електронна пошта відволікає”, — сказав Е.Еріксон.

Він також додав, що Д.Трамп завжди читає електронні листи в роздрукованому вигляді, анотує їх і відправляє назад в форматі PDF.

Давній друг Д.Трампа Роджер Стоун зауважив, що майбутній лідер США до останнього часу використовував так звані месенджери, пік популярності яких припав на 1980-ті роки.

“Він дуже старомодний”, — сказав Р.Стоун, проте, підкресливши при цьому, що Д.Трамп “одержимий Twitter”.