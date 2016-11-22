Люди перекрыли трассу в Одесской области

Уже второй день подряд люди дежурят на дороге и не пропускают транспорт. Они требуют, чтобы 7-километровый участок транспортной артерии немедленно отремонтировали. Здесь огромные ямы по которым не могут проехать скорая помощь, школьные автобусы, продуктовые автомобили.

"Руководство Роздельнянского районного совета саботирует проведение ремонта, объясняя это тем, что сейчас есть более важные дела, чем дороги", - отметили митингующие.

Сейчас люди продолжают удерживать дорогу перекрытой до тех пор, пока не появится дорожная техника, и не начнется ремонт трассы.