Люди перекрили трасу на Одещині

Вже другий день поспіль люди чергують на дорозі та не пропускають транспорт. Вони вимагають, аби 7-кілометрову ділянку транспортної артерії негайно відремонтували. Тут величезні ями через які не можуть проїхати швидка допомога, шкільні автобуси, продуктові автомобілі.

"Керівництво Роздільнянськоі районноі ради саботує проведення ремонту, пояснюючи це тим, що наразі є більш важливі справи, ніж дороги", - зазначили мітингувальники.

Наразі люди продовжують утримувати дорогу перекритою до тих пір, поки не з'явиться дорожня техніка, і не почнеться ремонт траси.