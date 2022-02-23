"Люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы": правоохранители о реализации оружия в Украине

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“По информации основных поставщиков оружия и боеприпасов наших субъектов хозяйствования, которые реализуют продажу оружия, и по нашей информации, по тем разрешениям, которые мы выдаем: для сравнения, в прошлом году за февраль месяц было продано менее 10 тысяч единиц, а за февраль месяц этого года эта цифра уже 10 300”, - сказал Фацевич.

Детали

То есть, по его словам, нет значительного увеличения количества проданного оружия. В основном оружие реализуют в восточных регионах государства.

“Но вопрос по реализации боеприпасов, субъекты хозяйствования нам говорят о том, что действительно люди скупают. Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы, и это хорошо”, - отметил замглавы Нацполиции.

“Количество владельцев оружия и количество оружия, которое уже является законным на руках, - это 1 млн 200 тыс единиц. Количество владельцев оружия, охотничьего или спортивного, - 709 тысяч, и 250 тыс. владельцев травматического оружия”, - добавил он.

Добавим

На повестке дня Верховной Рады сегодня предусмотрено рассмотрение законопроекта о гражданском огнестрельном оружии (с альтернативным к нему), а также изменения в Уголовный кодекс о границах необходимой обороны. Законопроекты стояли на повестке дня еще вчера, однако рассмотрение их так и не началось.

Ранее глава парламента Руслан Стефанчук заявлял, что среди нардепов есть поддержка законопроекта о легализации оружия.