"Люди не купують гречку, а купують боєприпаси": правоохоронці про реалізацію зброї в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Українці в лютому стали трохи більше купляти зброї, водночас суттєво збільшився продаж боєприпасів. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич на брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
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“По інформації основних постачальників зброї і боєприпасів наших суб’єктів господарювання, які реалізують продаж зброї, і по нашій інформації, по тим дозволам які ми видаємо: для порівняння, в минулому році за лютий місяць продано менше 10 тисяч одиниць, а за лютий місяць цього року ця цифра вже 10 300”, - сказав Фацевич.
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Тобто, за його словами, немає значного збільшення кількості проданої зброї. Здебільшого зброю реалізовують у східних регіонах держави.
“Але питання по реалізації боєприпасів, суб’єкти господарювання нам кажуть про те, що дійсно люди скуповують. Це хороший месседж, тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси, і це добре”, - зазначив замглави Нацполіції.
“Кількість власників зброї і кількість зброї, яка вже є законною на руках, – це 1 млн 200 тис одиниць. Кількість власників зброї, мисливської або спортивної, – 709 тисяч, і 250 тис. власників травматичної зброї”, - додав він.
Додамо
У порядку денному Верховної Ради сьогодні передбачений розгляд законопроекту про цивільну вогнепальну зброю (з альтернативним до нього), а також зміни до Кримінального кодексу про межі необхідної оборони. Законопроекти стояли на порядку денному ще вчора, однак розгляд їх так і не розпочався.
Раніше очільник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що серед нардепів є підтримка законопроекту про легалізацію зброї.