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Санкції проти депутатів Держдуми та зброя для цивільних: що сьогодні розглядатиме ВР

Санкції проти депутатів Держдуми та зброя для цивільних: що сьогодні розглядатиме ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні Верховна Рада планує відреагувати на вчорашнє рішення російських парламентарів про підтримку визнання квазіреспублік на території українського Донбасу, повідомляє УНН з посиланням на порядок денний Ради.

Нардепи традиційно зберуться на засідання о 10 ранку. Сьогодні на порядку денному два десятки питань.

Деталі

Першим питанням у порядку денному стоїть проект постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Документ, ініційований низкою нардепів, пропонує схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до 351 депутата Держуми персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Ідеться про блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

Також у порядку денному проект постанови про заяву Верховної Ради України у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, ініціований спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Проектом постанови пропонують засудити агресію РФ, а також закликати міжнародне співтовариство застосувати санкції проти Росії та надати Україні військову допомогу.

Крім того, у порядку денному на сьогодні передбачений розгляд законопроекту про цивільну вогнепальну зброю (з альтернативним до нього), також зміни до Кримінального кодексу про межі необхідної оборони. Законопроекти стояли на порядку денному ще вчора, однак розгляд їх так і не розпочався.

Раніше очільник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що серед нардепів є підтримка законопроекту про легалізацію зброї.

"Усі питання, які були до минулого законопроекту, з цього прибрані. Я переконаний, що в першому читанні він буде підтриманий, бо там чітко забезпечені ті критерії, щоб громадянин мав право на самозахист і не спричиняв тим самим якихось питань стосовно життя і здоров’я інших людей",— заявив голова Ради, ймовірно маючи на увазі законопроект під номером 5708-1, до розробки якого була залучена Українська асоціація власників зброї.

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