Санкции против депутатов Госдумы и оружие для гражданских: что сегодня будет рассматривать ВР

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня Верховная Рада планирует отреагировать на вчерашнее решение российских парламентариев о поддержке признания квазиреспублик на территории украинского Донбасса, сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Рады.

Нардепы традиционно соберутся на заседание в 10 утра. Сегодня на повестке дня два десятка вопросов.

Детали

Первым вопросом в повестке дня стоит проект постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Документ, инициированный рядом нардепов, предлагает одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к 351 депутату Госдумы персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины и тому подобное.

Также в повестке дня проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, инициированный спикером парламента Русланом Стефанчуком. Проектом постановления предлагают осудить агрессию РФ, а также призвать международное сообщество применить санкции против России и оказать Украине военную помощь.

Кроме того, в повестке дня на сегодня предусмотрено рассмотрение законопроекта о гражданском огнестрельном оружии (с альтернативным к нему), также изменения в Уголовный кодекс о границах необходимой обороны. Законопроекты стояли на повестке дня еще вчера, однако рассмотрение их так и не началось.

Ранее глава парламента Руслан Стефанчук заявлял, что среди нардепов есть поддержка законопроекта о легализации оружия.

"Все вопросы, которые были к прошлому законопроекту, из этого убраны. Я убежден, что в первом чтении он будет поддержан, потому что там четко обеспечены те критерии, чтобы гражданин имел право на самозащиту и не вызывал тем самым каких-то вопросов относительно жизни и здоровья других людей", - заявил председатель Рады, вероятно имея в виду законопроект под номером 5708-1, к разработке которого была привлечена украинская ассоциация владельцев оружия.

Украинские Национальные Новости

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