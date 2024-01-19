Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование

Новый взгляд на археологические раскопки на севере Китая, которые были раскопаны в 1960-х годах, открыл, что Homo sapiens мог присутствовать там примерно 45 000 лет назад, сообщает New Scientist, пишет УНН.

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"Современные люди обитали на территории нынешнего Китая 45 000 лет назад. Это открытие означает, что наш вид достиг этого места на тысячи лет раньше, чем принято считать, возможно, северным маршрутом через современную Сибирь и Монголию", - пишет издание.

Команда под руководством Франческо д'Эррико из Университета Бордо во Франции повторно исследовала археологический памятник под названием Шию на севере Китая. Он был раскопан в 1963 году во время беспорядков времен культурной революции в Китае. "Это был не лучший момент для поиска такого важного объекта", - говорит д'Эррико.

Шею - площадка под открытым небом в овраге реки. Там есть отложения песка и другие отложения глубиной 30 метров, которые начальные раскопки разделили на четыре горизонтальных слоя, второй снизу из которых, как было обнаружено, содержит свидетельства человеческой деятельности.

Экскаваторы обнаружили более 15 000 каменных артефактов и тысячи костей животных. Был также один кусок черепа гоминина, который антрополог Ву Ру-Канг идентифицировал как современного человека (Homo sapiens).

Некоторые из артефактов позже были переданы в Институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине. Но те, что остались на местных объектах, включая кость гоминина, были потеряны. "Мы имеем около 10 процентов каменных орудий", - указывает д'Эррико.

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