Люди могли вперше досягти Китаю на тисячі років раніше, ніж вважалося - дослідження

Новий погляд на археологічні розкопки на півночі Китаю, які були розкопані в 1960-х роках, відкрив, що Homo sapiens міг бути присутній там приблизно 45 000 років тому, повідомляє New Scientist, пише УНН.

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"Сучасні люди мешкали на території нинішнього Китаю 45 000 років тому. Це відкриття означає, що наш вид досяг цього місця на тисячі років раніше, ніж прийнято вважати, можливо, північним маршрутом через сучасний Сибір і Монголію", - пише видання.

Команда під керівництвом Франческо д'Ерріко з Університету Бордо у Франції повторно досліджувала археологічну пам'ятку під назвою Шию на півночі Китаю. Вона була розкопана в 1963 році під час заворушень часів культурної революції в Китаї. "Це був не найкращий момент для пошуку такого важливого об'єкту", - каже д'Ерріко.

Шию - майданчик просто неба в яру річки. Там є відкладення піску та інші відкладення глибиною 30 метрів, які початкові розкопки розділили на чотири горизонтальні шари, другий знизу з яких, як було виявлено, містить свідчення людської діяльності.

Екскаватори виявили понад 15 000 кам'яних артефактів та тисячі кісток тварин. Був також один шматок черепа гомініна, який антрополог Ву Ру-Канг ідентифікував як сучасну людину (Homo sapiens).

Деякі з артефактів пізніше були передані до Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних у Пекіні. Але ті, що залишилися на місцевих об'єктах, включаючи кістку гомініна, було втрачено. "Ми маємо близько 10 відсотків кам'яних знарядь", - вказує д'Ерріко.

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