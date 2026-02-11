Любовь – в ежедневной заботе: как в ЭКО МАРКЕТ переосмысливают День влюбленных

День влюбленных традиционно ассоциируется с вниманием, подарками и особой атмосферой. Но для многих этот праздник уже давно не ограничивается одним вечером или датой в календаре, потому что настоящая любовь проявляется в обычной жизни: в заботе, присутствии и простых действиях для близких, передает УНН.

Именно такую любовь видят каждый день во всеукраинской сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ: она - в покупках для дома, в привычных корзинах "для семьи", в вещах, которые берут для мамы, ребенка или любимого человека. В решениях, которые кажутся бытовыми, но на самом деле складываются в ощущение поддержки и внимания.

14 февраля лишь делает эту любовь заметнее. Но она не появляется внезапно и не исчезает на следующий день. Она живет в повседневных привычках - в том, как люди заботятся друг о друге, планируют совместные ужины, думают о комфорте и тепле дома.

"Мы ежедневно видим любовь в очень простых вещах - в корзинах наших покупателей, в выборе продуктов "для дома", "для семьи", "для близких". День влюбленных лишь напоминает о том, что для многих и так является частью жизни: забота не имеет даты и не ограничивается одним днем", - отмечают в ЭКО МАРКЕТ.

В сети добавляют: именно такие ежедневные проявления внимания формируют настоящую близость. Не только праздничные жесты, а постоянная готовность быть рядом - помочь, позаботиться, сделать обычный день немного теплее.

Ко Дню влюбленных в ЭКО МАРКЕТ также напоминают, что проявить заботу легко и в мелочах. С 9 по 15 февраля в сети действуют скидки до -50% на товары, которыми просто сказать "люблю"! Это еще одна возможность позаботиться о близких в привычном ритме жизни, не откладывая важные слова на потом.

Кроме этого, ЭКО МАРКЕТ предлагает покупателям присоединиться к праздничной активности в соцсетях и поделиться тем, с кем хочется разделить проявления любви и заботы. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

подписаться на страницу ЭКО МАРКЕТ в соцсетях

поставить лайк праздничному посту

отметить в комментариях того или ту, с кем хочется разделить этот подарок

Среди подарков - корзина для уютного ужина со свечами, а также комбо из игристого и сладкого для праздничного настроения.

В компании подчеркивают: эта инициатива - еще один способ напомнить, что любовь состоит из моментов, которые люди создают сами. И что самые ценные из них - те, которые повторяются не раз в год, а каждый день.