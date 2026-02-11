Любов - у щоденній турботі: як в ЕКО МАРКЕТ переосмислюють День закоханих

День закоханих традиційно асоціюється з увагою, подарунками й особливою атмосферою. Але для багатьох це свято вже давно не обмежується одним вечором чи датою в календарі, бо справжнє кохання проявляється у звичайному житті: у турботі, присутності й простих діях для близьких, передає УНН.

Саме таку любов бачать щодня у всеукраїнській мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ: вона - у покупках для дому, у звичних кошиках "для родини", у речах, які беруть для мами, дитини чи коханої людини. У рішеннях, які здаються побутовими, але насправді складаються у відчуття підтримки й уваги.

14 лютого лише робить цю любов помітнішою. Але вона не з’являється раптово і не зникає наступного дня. Вона живе у повсякденних звичках - у тому, як люди дбають одне про одного, планують спільні вечері, думають про комфорт і тепло вдома.

"Ми щодня бачимо любов у дуже простих речах - у кошиках наших покупців, у виборі продуктів "для дому", "для родини", "для близьких". День закоханих лише нагадує про те, що для багатьох і так є частиною життя: турбота не має дати і не обмежується одним днем", - зазначають в ЕКО МАРКЕТ.

У мережі додають: саме такі щоденні прояви уваги формують справжню близькість. Не лише святкові жести, а постійна готовність бути поруч - допомогти, подбати, зробити звичайний день трохи теплішим.

До Дня закоханих в ЕКО МАРКЕТ також нагадують, що проявити турботу легко і в дрібницях. З 9 по 15 лютого в мережі діють знижки до -50% на товари, якими просто сказати "люблю"! Це ще одна можливість подбати про близьких у звичному ритмі життя, не відкладаючи важливі слова на потім.

Окрім цього, ЕКО МАРКЕТ пропонує покупцям долучитися до святкової активності в соцмережах і поділитися тим, із ким хочеться розділити прояви любові й турботи. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:

підписатися на сторінку ЕКО МАРКЕТ у соцмережах

поставити лайк святковому допису

відмітити у коментарях того чи ту, з ким хочеться розділити цей подарунок

Серед подарунків - кошик для затишної вечері зі свічками, а також комбо з ігристого та солодкого для святкового настрою.

У компанії підкреслюють: ця ініціатива - ще один спосіб нагадати, що любов складається з моментів, які люди створюють самі. І що найцінніші з них - ті, які повторюються не раз на рік, а щодня.