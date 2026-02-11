Любов - у щоденній турботі: як в ЕКО МАРКЕТ переосмислюють День закоханих

$43.090.06
51.250.13
ukenru
13:50 • 3022 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 7532 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 12894 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 23093 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 21668 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36400 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37017 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32642 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32267 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25713 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.9м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 13737 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 17936 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 13786 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 17692 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13085 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 3022 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 6882 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11237 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 23094 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 38584 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 3674 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 8654 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29052 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30566 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 29682 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
Шахед-136

Любов - у щоденній турботі: як в ЕКО МАРКЕТ переосмислюють День закоханих

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Мережа ЕКО МАРКЕТ демонструє, що справжня любов проявляється у щоденній турботі та простих діях для близьких. До Дня закоханих діють знижки до -50% на товари та розіграш подарунків у соцмережах.

Любов - у щоденній турботі: як в ЕКО МАРКЕТ переосмислюють День закоханих

День закоханих традиційно асоціюється з увагою, подарунками й особливою атмосферою. Але для багатьох це свято вже давно не обмежується одним вечором чи датою в календарі, бо справжнє кохання проявляється у звичайному житті: у турботі, присутності й простих діях для близьких, передає УНН.

Саме таку любов бачать щодня у всеукраїнській мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ: вона - у покупках для дому, у звичних кошиках "для родини", у речах, які беруть для мами, дитини чи коханої людини. У рішеннях, які здаються побутовими, але насправді складаються у відчуття підтримки й уваги.

14 лютого лише робить цю любов помітнішою. Але вона не з’являється раптово і не зникає наступного дня. Вона живе у повсякденних звичках - у тому, як люди дбають одне про одного, планують спільні вечері, думають про комфорт і тепло вдома.

"Ми щодня бачимо любов у дуже простих речах - у кошиках наших покупців, у виборі продуктів "для дому", "для родини", "для близьких". День закоханих лише нагадує про те, що для багатьох і так є частиною життя: турбота не має дати і не обмежується одним днем", - зазначають в ЕКО МАРКЕТ.

У мережі додають: саме такі щоденні прояви уваги формують справжню близькість. Не лише святкові жести, а постійна готовність бути поруч - допомогти, подбати, зробити звичайний день трохи теплішим.

До Дня закоханих в ЕКО МАРКЕТ також нагадують, що проявити турботу легко і в дрібницях. З 9 по 15 лютого в мережі діють знижки до -50% на товари, якими просто сказати "люблю"! Це ще одна можливість подбати про близьких у звичному ритмі життя, не відкладаючи важливі слова на потім.

Окрім цього, ЕКО МАРКЕТ пропонує покупцям долучитися до святкової активності в соцмережах і поділитися тим, із ким хочеться розділити прояви любові й турботи. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:

  • підписатися на сторінку ЕКО МАРКЕТ у соцмережах
    • поставити лайк святковому допису
      • відмітити у коментарях того чи ту, з ким хочеться розділити цей подарунок

        Серед подарунків - кошик для затишної вечері зі свічками, а також комбо з ігристого та солодкого для святкового настрою.

        У компанії підкреслюють: ця ініціатива - ще один спосіб нагадати, що любов складається з моментів, які люди створюють самі. І що найцінніші з них - ті, які повторюються не раз на рік, а щодня.

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Бренд
        Соціальна мережа