Ляшко заявил, что в больницах есть более 29 тысяч свободных коек с кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодня в больницах имеем - 29487 свободных коек с кислородом. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на сегодня более 70% от всех кроватей, выделенных под ковид обеспеченным кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - написал Ляшко.
По его словам, всего в больницах перепрофилированы под оказания медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью - 64349 коек. Из них - 44 436 коек с кислородом и это почти 70% от всех отведенных коек.
"На сегодняшний день в больницах имеем - 29487 свободных коек с кислородом", - резюмировал он.
Ранее Степанов сообщил, что более половины из всех "ковидних" коек имеют кислород.
Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысило 1 млн 19 тыс., суточный прирост - более 7,7 тыс.