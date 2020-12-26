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Ляшко заявил, что в больницах есть более 29 тысяч свободных коек с кислородом

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодня в больницах имеем - 29487 свободных коек с кислородом. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ляшко заявил, что в больницах есть более 29 тысяч свободных коек с кислородом

"По состоянию на сегодня более 70% от всех кроватей, выделенных под ковид обеспеченным кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - написал Ляшко.

По его словам, всего в больницах перепрофилированы под оказания медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью - 64349 коек. Из них - 44 436 коек с кислородом и это почти 70% от всех отведенных коек.

"На сегодняшний день в больницах имеем - 29487 свободных коек с кислородом", - резюмировал он.

Ранее Степанов сообщил, что более половины из всех "ковидних" коек имеют кислород.

Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысило 1 млн 19 тыс., суточный прирост - более 7,7 тыс.

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