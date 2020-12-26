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Ляшко заявив, що у лікарнях є понад 29 тисяч вільних ліжок з киснем

Київ • УНН

 • 11304 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сьогодні у лікарнях маємо - 29 487 вільних ліжок з киснем. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ляшко заявив, що у лікарнях є понад 29 тисяч вільних ліжок з киснем

"Станом на сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід забезпечні киснем. Наразі, 55-60 % із госпіталізованих потребують лікування киснем", - написав Ляшко. 

За його словами, загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу - 64 349 ліжок. З них - 44 436 ліжок з киснем і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

"На сьогодні у лікарнях маємо - 29 487 вільних ліжок з киснем", - резюмував він.

Раніше Степанов повідомив, що більше половини з усіх "ковідних" ліжок мають кисень.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис.

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