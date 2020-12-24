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Більше половини з усіх "ковідних" ліжок мають кисень – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сьогоднішній день в Україні понад 64 тис. ліжок виділені під лікування хворих на COVID-19, з них киснем забезпечено понад 41 тис. ліжок. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

Більше половини з усіх "ковідних" ліжок мають кисень – Степанов

“У нас на сьогоднішній день всього 64 225 ліжок виділені під лікування хворих на COVID-19, і з яких забезпечено киснем 41 739. Ця кількість постійно збільшується, не зважаючи на те що з цієї кількості ліжок з киснем в нас вільних 26 461 ліжко. Цілком, по всій Україні”, — сказав міністр.

З його слів, ситуація відрізняється від регіону до регіону, але зараз критичної ситуації з киснем немає в жодній області.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр повідомив, що в цілому по країні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що становить 55,5% від всіх ліжок.

Як повідомляв УНН, у МОЗ прогнозують, що до середини грудня 80% ліжок для хворих на “ковід” будуть забезпечені кисневими магістралями та кисневими концентраторами.

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