Более половины из всех "ковидных" кроватей имеют кислород - Степанов

“У нас на сегодняшний день всего 64 225 коек выделенные под лечения больных COVID-19, и по каким обеспечен кислородом 41 739. Это число постоянно увеличивается, несмотря на то что из этого количества коек с кислородом у нас свободных 26 461 кровать. Полностью, по всей Украине”, — сказал министр.

По его словам, ситуация отличается от региона к региону, но сейчас критической ситуации с кислородом нет ни в одной области.

На прошлой неделе премьер-министр сообщил, что в целом по стране обеспечено кислородом более 35 тыс. коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19, что составляет 55,5% от всех кроватей.



Как сообщал УНН, в Минздраве прогнозируют, что до середины декабря 80% коек для больных “ковидом” будут обеспечены кислородными магистралями и кислородными концентраторами.