В Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19 - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В цілому по країні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що становить 55,5%. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням Глави держави, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем.