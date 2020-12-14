В Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19 - Шмигаль

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем.