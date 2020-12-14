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В Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19 - Шмигаль

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В цілому по країні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що становить 55,5%. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням Глави держави, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

В Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19 - Шмигаль

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем.

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