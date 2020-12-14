В Украине обеспечены кислородом более 35 тыс. коек для больных COVID-19 - Шмыгаль

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Напомним, у Зеленского заявили, что до 20 декабря планируют обеспечить 80% коек кислородом.